Madrid: rosso per Bankinter

banca spagnola

Ibex 35

Bankinter

istituto di credito spagnolo

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione dell'1,92% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo dell'sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 13,49 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 13,13. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 13,86.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)