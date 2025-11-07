Madrid: rosso per Bankinter

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca spagnola
, in flessione dell'1,92% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bankinter
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo dell'istituto di credito spagnolo
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 13,49 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 13,13. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 13,86.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)