Milano
11:35
46.496
-0,30%
Nasdaq
4-feb
24.891
0,00%
Dow Jones
4-feb
49.501
+0,53%
Londra
11:35
10.376
-0,26%
Francoforte
11:35
24.545
-0,24%
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 11.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: brusca correzione per Vodafone
Londra: brusca correzione per Vodafone
Migliori e peggiori
,
In breve
05 febbraio 2026 - 09.50
Scende sul mercato il
gruppo britannico telefonico
, che soffre con un calo del 4,68%.
Condividi
Leggi anche
Londra: nuovo spunto rialzista per Vodafone
Londra: scambi al rialzo per Vodafone
Londra: andamento sostenuto per Vodafone
Londra: i venditori si accaniscono su Vodafone
Titoli e Indici
Vodafone
-4,11%
Altre notizie
Londra: andamento rialzista per Vodafone
Londra: brusca correzione per Fresnillo
Londra: brusca correzione per Experian
New York: brusca correzione per ServiceNow
Parigi: brusca correzione per Kering
Parigi: brusca correzione per Renault
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto