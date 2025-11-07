Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 20:21
24.833 -1,18%
Dow Jones 20:21
46.761 -0,32%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

New York: exploit di News Corp

New York: exploit di News Corp
(Teleborsa) - Grande giornata per la società di servizi media e informazione statunitense, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,74%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di News Corp evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso News Corp rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di News Corp suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,35 USD con tetto rappresentato dall'area 27,14. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
