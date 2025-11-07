New York: exploit di News Corp

(Teleborsa) - Grande giornata per la società di servizi media e informazione statunitense
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,74%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di News Corp
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso News Corp
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di News Corp
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,35 USD con tetto rappresentato dall'area 27,14. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,17.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)