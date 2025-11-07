New York: exploit di News Corp

società di servizi media e informazione statunitense

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,74%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,35 USD con tetto rappresentato dall'area 27,14. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,17.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)