Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 18:46
25.496 -0,15%
Dow Jones 18:46
48.361 +0,90%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

New York: exploit di Chipotle Mexican Grill

Prepotente rialzo per la società specializzata nella gestione di fast food, che mostra una salita bruciante del 4,28% sui valori precedenti.
