New York: FMC Corporation in rally

(Teleborsa) - Protagonista la società statunitense di scienze agrarie, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,78%.

L'andamento di FMC Corporation nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per FMC Corporation, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 13,06 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 13,94. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 12,52.

