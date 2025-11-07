New York: i venditori si accaniscono su DexCom

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,14% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DexCom
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di DexCom
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 53,95 USD. Prima resistenza a 57,19. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 52,86.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)