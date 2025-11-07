Milano 17:35
New York: i venditori si accaniscono su DexCom

New York: i venditori si accaniscono su DexCom
(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,14% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DexCom, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di DexCom si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 53,95 USD. Prima resistenza a 57,19. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 52,86.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
