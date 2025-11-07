New York: Microchip Technology in forte discesa

(Teleborsa) - In forte ribasso il grosso chip maker americano
, che mostra un -7,77%.
Lo scenario su base settimanale di Microchip Technology
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Microchip Technology
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 54,17 USD con tetto rappresentato dall'area 55,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 53,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)