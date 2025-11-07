Milano 17:09
New York: Microchip Technology in forte discesa

(Teleborsa) - In forte ribasso il grosso chip maker americano, che mostra un -7,77%.

Lo scenario su base settimanale di Microchip Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Microchip Technology suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 54,17 USD con tetto rappresentato dall'area 55,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 53,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
