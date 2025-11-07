New York: nuovo spunto rialzista per T-Mobile US

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia telefonica mobile statunitense
, in guadagno del 3,18% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che T-Mobile US
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,54%, rispetto a -4,27% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Il quadro tecnico di T-Mobile US
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 203,4 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 209,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 199,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)