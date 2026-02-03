Milano
17:35
46.421
+0,90%
Nasdaq
21:04
25.186
-2,15%
Dow Jones
21:04
49.034
-0,76%
Londra
17:40
10.315
-0,26%
Francoforte
17:37
24.781
-0,07%
Martedì 3 Febbraio 2026, ore 21.21
Home Page
/
Notizie
/ New York: nuovo spunto rialzista per Fastenal Company
New York: nuovo spunto rialzista per Fastenal Company
Migliori e peggiori
,
In breve
03 febbraio 2026 - 18.00
Scambia in profit il
distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione
, che lievita del 2,46%.
Argomenti trattati
Fastenal
(2)
Titoli e Indici
Fastenal
+2,91%
