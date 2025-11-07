Milano
New York: seduta euforica per Monster Beverage
,
In breve
07 novembre 2025 - 16.10
Rialzo per il
produttore e fornitore di bevande
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,81%.
