Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 18:46
24.707 -1,68%
Dow Jones 18:46
46.614 -0,64%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

Pesante sul mercato di New York DexCom

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York DexCom
Retrocede molto il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,14%.
Condividi
```