Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca Popolare di Sondrio

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza l'istituto di credito lombardo, che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Popolare di Sondrio rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di Banca Popolare di Sondrio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 14,99 Euro con primo supporto visto a 14,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 14,68.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
