Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Avanza l', che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 14,99 Euro con primo supporto visto a 14,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 14,68.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)