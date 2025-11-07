Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Avanza l'istituto di credito lombardo
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Popolare di Sondrio
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Banca Popolare di Sondrio
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 14,99 Euro con primo supporto visto a 14,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 14,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)