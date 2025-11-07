Milano 10:28
43.182 +0,26%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:28
9.697 -0,40%
Francoforte 10:28
23.709 -0,11%

Piazza Affari: balza in avanti Banca Generali

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo bancario, con una variazione percentuale del 2,06%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Banca Generali rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo della banca triestina classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 52,7 Euro e primo supporto individuato a 51,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 53,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
