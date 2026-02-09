Banca Generali, approvata fusione semplificata di Intermonte Partners SIM

(Teleborsa) - Il CdA di Banca Generali
ha approvato il progetto di fusione semplificata per l'incorporazione
nella banca di Intermonte Partners SIM (IPS)
, società appartenente al gruppo bancario Banca Generali. Analoga decisione è stata assunta dal CdA di IPS. A seguito e per effetto del perfezionamento della fusione semplificata, la banca acquisirà una partecipazione di controllo diretta nella società Intermonte SIM (ad oggi detenuta, invece, indirettamente per il tramite di IPS), la quale, dunque, continuerà ad operare quale società facente parte del gruppo bancario Banca Generali.