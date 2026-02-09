Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:49
25.299 +0,89%
Dow Jones 18:49
50.089 -0,05%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Banca Generali, approvata fusione semplificata di Intermonte Partners SIM

Banche, Finanza
(Teleborsa) - Il CdA di Banca Generali ha approvato il progetto di fusione semplificata per l'incorporazione nella banca di Intermonte Partners SIM (IPS), società appartenente al gruppo bancario Banca Generali. Analoga decisione è stata assunta dal CdA di IPS. A seguito e per effetto del perfezionamento della fusione semplificata, la banca acquisirà una partecipazione di controllo diretta nella società Intermonte SIM (ad oggi detenuta, invece, indirettamente per il tramite di IPS), la quale, dunque, continuerà ad operare quale società facente parte del gruppo bancario Banca Generali.
