Piazza Affari: calo per Banca Generali

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo bancario, con una flessione del 3,53%.

La tendenza ad una settimana di Banca Generali è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve della banca triestina è in rafforzamento con area di resistenza vista a 57,52 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 55,17. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 59,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
