Piazza Affari: calo per Banca Generali

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo bancario
, con una flessione del 3,53%.
La tendenza ad una settimana di Banca Generali
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della banca triestina
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 57,52 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 55,17. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 59,87.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)