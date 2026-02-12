Milano 10:15
46.869 +0,77%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:15
10.520 +0,46%
Francoforte 10:15
25.182 +1,31%

Piazza Affari: allunga il passo Banca Generali

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per il gruppo bancario, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,20%.

Lo scenario su base settimanale di Banca Generali rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico della banca triestina suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 54,77 Euro con tetto rappresentato dall'area 57,02. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 53,68.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
