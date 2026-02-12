Piazza Affari: allunga il passo Banca Generali

(Teleborsa) - Rialzo per il gruppo bancario
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,20%.
Lo scenario su base settimanale di Banca Generali
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della banca triestina
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 54,77 Euro con tetto rappresentato dall'area 57,02. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 53,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)