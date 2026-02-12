Milano 10:17
46.851 +0,73%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:17
10.518 +0,44%
Francoforte 10:17
25.183 +1,31%

Piazza Affari: in acquisto Banca Generali

Migliori e peggiori, In breve
Prepotente rialzo per il gruppo bancario, che mostra una salita bruciante del 4,48% sui valori precedenti.
