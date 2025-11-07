Piazza Affari: calo per BFF Bank

(Teleborsa) - Retrocede la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, con un ribasso dell'1,92%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BFF Bank
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di BFF Bank
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,98 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,63. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)