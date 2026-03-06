Milano 12:58
44.103 -1,13%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:59
10.347 -0,64%
Francoforte 12:58
23.560 -1,07%

Piazza Affari: andamento rialzista per BFF Bank

Scambia in profit la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che lievita del 2,77%.
