Milano 12:10
46.302 +1,17%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:10
10.658 +0,96%
Francoforte 12:10
25.240 +0,97%

Piazza Affari: brillante l'andamento di BFF Bank

Scambia in profit la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che lievita del 2,01%.
