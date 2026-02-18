Milano
12:10
46.302
+1,17%
Nasdaq
17-feb
24.702
0,00%
Dow Jones
17-feb
49.533
+0,07%
Londra
12:10
10.658
+0,96%
Francoforte
12:10
25.240
+0,97%
Mercoledì 18 Febbraio 2026, ore 12.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: brillante l'andamento di BFF Bank
Piazza Affari: brillante l'andamento di BFF Bank
Migliori e peggiori
,
In breve
18 febbraio 2026 - 09.35
Scambia in profit la
banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che lievita del 2,01%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento sostenuto per BFF Bank
Piazza Affari: risultato positivo per BFF Bank
Piazza Affari: peggiora BFF Bank
Piazza Affari: violenta contrazione per BFF Bank
Titoli e Indici
Bff Bank
+1,71%
Altre notizie
Piazza Affari: movimento negativo per BFF Bank
BFF Bank scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Piazza Affari: scambi in positivo per BFF Bank
Piazza Affari: si concentrano le vendite su BFF Bank
Piazza Affari: accelera BFF Bank
Piazza Affari: si muove a passi da gigante BFF Bank
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto