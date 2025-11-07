Milano 15:31
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il settore assicurativo italiano

Si abbattono le vendite sull'indice delle società assicurative, che continua la giornata a 36.386,57 punti, in forte calo del 2,16%.
