Milano 15:30
43.300 +0,18%
Nasdaq 15:30
25.300 +0,25%
Dow Jones 15:30
47.510 +0,17%
Londra 15:30
9.713 +0,20%
Francoforte 15:30
23.837 +0,29%

Piazza Affari: giornata in lieve aumento per il settore assicurativo italiano

L'Indice delle società assicurative avanza in maniera frazionale, arrivando a 38.315,02 punti.
