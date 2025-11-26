Milano 16:52
43.107 +0,96%
Nasdaq 16:52
25.171 +0,61%
Dow Jones 16:52
47.350 +0,50%
Londra 16:52
9.690 +0,84%
Francoforte 16:52
23.668 +0,87%

In evidenza il settore assicurativo italiano sul listino di Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
In evidenza il settore assicurativo italiano sul listino di Piazza Affari
In forte aumento l'indice delle società assicurative, che con il suo +1,55% avanza a quota 38.024,96 punti.
Condividi
```