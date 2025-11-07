Tesla, azionisti approvano retribuzione record di 1.000 miliardi a Elon Musk

Tesla

(Teleborsa) - Glila proposta di unadi dollari, il più alto compenso mai assegnato a un dirigente aziendale. L'accordo impegna il fondatore della casa d'auto americana adi espansione del valore di mercato di Tesla e di portare a compimento progetti ambiziosi come i Robotaxi e la robotica Optimus.Il maxi compenso a Musk, che era statodi Tesla, il fondo pensionistico norvegese controllato dalla Norges Bank - che ha votato a sfavore - è stato invece approvato con una maggioranza del 75% dagli azionisti della società che produce auto elettriche sportive.Il voto arrivadurata settimane, sostenuta dal Board di Tesla, dal suo CEO Elon Musk e da importanti investitori al dettaglio, per ottenere il supporto degli azionisti. Durante la Campagna,o, più semplicemente, di disinteressarsi alla casa d'auto per dedicare più tempo alle altre sue aziende (SpaceX e Starlink)., ha detto Musk all'assemblea degli azionisti, aggiungendo "questo nuovo libro sta aumentando enormemente la produzione di veicoli e accelerando la produzione di Optimus a un ritmo mai visto prima nella storia dell'umanità".Grazie a questo accordo,, che è già l'uomo più ricco del mondo,al mondo eded oltre nell'arco del prossimo decennio. Tuttavia, per ottenere il pagamento integrale di mille miliardi di dollari, il fondatore di Tesla dovrà darsi molto da fare, raggiungendo: crescita del valore di mercato di Tesla, rilancio del suo business automobilistico in declino, successo dei progetti Robotaxi e robotica Optimus.