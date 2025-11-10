Avio sigla Term Sheet con Lockheed Martin per impianto per motori a propulsione solita negli Stati Uniti

(Teleborsa) - Avio
e Lockheed Martin
hanno firmato un Term Sheet non vincolante
per supportare Avio USA nella realizzazione, negli Stati Uniti, di un impianto all’avanguardia dedicato alla produzione di motori a propellente solido, a servizio di Lockheed Martin e altri clienti, quale fornitore indipendente e verticalmente integrato.
Lockheed Martin avrà accesso preferenziale a una parte della capacità produttiva
dell’impianto di Avio USA, così da poter soddisfare la crescente domanda e, al contempo, potenziare la capacità produttiva e l’affidabilità della filiera statunitense per motori destinati a prodotti tattici e strategici.
Le parti intendono negoziare a breve un Accordo di Cooperazione Strategica
con l’obiettivo di garantire una fornitura stabile ed efficiente di sistemi propulsivi ad alte prestazioni.
“La collaborazione con Avio rafforza l’impegno di Lockheed Martin verso una catena di approvvigionamento diversificata e affidabile per i motori a propellente solido — elemento chiave della nostra visione 21st Century Security®. Questo accordo ci consente di incrementare la produzione di capacità essenziali e di consegnarle ai nostri clienti con maggiore rapidità, in un contesto di crescente domanda globale”, ha dichiarato Tim Cahill, Presidente di Lockheed Martin Missiles and Fire Control
.
“Questo accordo rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di crescita di lungo periodo di Avio e nella nostra volontà di rafforzare le partnership internazionali nel settore aerospaziale e della difesa. Il nuovo stabilimento di Avio USA ci permetterà di portare negli Stati Uniti la nostra comprovata esperienza nella propulsione solida, contribuendo all’innovazione e allo sviluppo di
una filiera industriale strategica. Siamo orgogliosi di contribuire al successo di Lockheed Martin e di sostenerne le future iniziative in qualità di partner di fiducia”, ha dichiarato Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio
.
Il già vice Ammiraglio Jim Syring, Amministratore Delegato di Avio USA
, ha aggiunto: “L’accordo con Lockheed Martin, formalizzato attraverso il Term Sheet, segna una tappa decisiva per il futuro di Avio USA e consolida il nostro ruolo di partner affidabile e fornitore indipendente di motori a razzo a propellente solido per applicazioni tattiche e strategiche negli Stati Uniti. Grazie a questa collaborazione, forniremo sistemi di propulsione solida di ultima generazione, rafforzando la sicurezza della catena di fornitura della difesa americana e consolidando la visione strategica tra Avio e Lockheed Martin per gli anni a venire”.
Gli investimenti
previsti da Avio in competenze integrate e know-how specializzato sono concepiti per rispondere tempestivamente alle esigenze dei clienti, facendo leva sull’ampia esperienza dell’azienda nella tecnologia dei motori a propellente solido. Questa iniziativa contribuirà a rafforzare la base industriale statunitense nel settore della propulsione solida, consolidando il ruolo di Avio USA quale partner strategico nella filiera della difesa
.