Avio sigla Term Sheet con Lockheed Martin per impianto per motori a propulsione solita negli Stati Uniti

(Teleborsa) -hanno firmato unper supportare Avio USA nella realizzazione, negli Stati Uniti, di un impianto all’avanguardia dedicato alla produzione di motori a propellente solido, a servizio di Lockheed Martin e altri clienti, quale fornitore indipendente e verticalmente integrato.Lockheed Martin avràdell’impianto di Avio USA, così da poter soddisfare la crescente domanda e, al contempo, potenziare la capacità produttiva e l’affidabilità della filiera statunitense per motori destinati a prodotti tattici e strategici.Le parti intendono negoziare a breve uncon l’obiettivo di garantire una fornitura stabile ed efficiente di sistemi propulsivi ad alte prestazioni.“La collaborazione con Avio rafforza l’impegno di Lockheed Martin verso una catena di approvvigionamento diversificata e affidabile per i motori a propellente solido — elemento chiave della nostra visione 21st Century Security®. Questo accordo ci consente di incrementare la produzione di capacità essenziali e di consegnarle ai nostri clienti con maggiore rapidità, in un contesto di crescente domanda globale”, ha dichiarato“Questo accordo rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di crescita di lungo periodo di Avio e nella nostra volontà di rafforzare le partnership internazionali nel settore aerospaziale e della difesa. Il nuovo stabilimento di Avio USA ci permetterà di portare negli Stati Uniti la nostra comprovata esperienza nella propulsione solida, contribuendo all’innovazione e allo sviluppo diuna filiera industriale strategica. Siamo orgogliosi di contribuire al successo di Lockheed Martin e di sostenerne le future iniziative in qualità di partner di fiducia”, ha dichiaratoIl già vice Ammiraglio, ha aggiunto: “L’accordo con Lockheed Martin, formalizzato attraverso il Term Sheet, segna una tappa decisiva per il futuro di Avio USA e consolida il nostro ruolo di partner affidabile e fornitore indipendente di motori a razzo a propellente solido per applicazioni tattiche e strategiche negli Stati Uniti. Grazie a questa collaborazione, forniremo sistemi di propulsione solida di ultima generazione, rafforzando la sicurezza della catena di fornitura della difesa americana e consolidando la visione strategica tra Avio e Lockheed Martin per gli anni a venire”.Gliprevisti da Avio in competenze integrate e know-how specializzato sono concepiti per rispondere tempestivamente alle esigenze dei clienti, facendo leva sull’ampia esperienza dell’azienda nella tecnologia dei motori a propellente solido. Questa iniziativa contribuirà a rafforzare la base industriale statunitense nel settore della propulsione solida, consolidando il ruolo di Avio USA quale