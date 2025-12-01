Avio, Barclays ha una partecipazione potenziale del 9,951%

Barclays

Avio

(Teleborsa) -ha unain, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 24 novembre 2025.In particolare, il 2,682% sono, il 7,003% è un "Right to recall" senza data di scadenza, lo 0,266% sono "Portfolio Swap" con data di scadenza compresa tra il 29/12/2025 e il 29/04/2027.La partecipazione è detenuta tramite le societàBarclays Capital Securities Limited (6,996%) e Barclays Bank PLC.