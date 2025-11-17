Avio, accordo con ArianeGroup per produzione stabilizzata di Ariane 6 del valore di oltre 200 milioni per Avio

Avio

(Teleborsa) -e ArianeGroup hanno siglato un nuovo accordo cheper garantire l’accesso indipendente dell’Europa allo spazio., joint venture detenuta al 50% da ArianeGroup e Avio, fornirà i. Il contratto garantisce la produzione dei P160C per i prossimi anni,, e rappresenta una tappa fondamentale per Ariane 6.Sviluppato congiuntamente da ArianeGroup e Avio attraverso Europropulsion, il P160C è un motore a propellente solido comune utilizzato sia come booster per Ariane 6 sia come primo stadio di Vega C, rappresentando un elemento costitutivo condiviso dalle due famiglie di lanciatori europei. Questo nuovo motore offre prestazioni significativamente superiori rispetto ai booster attualmente impiegati su Ariane 6 e Vega C, ed è stato qualificato con test statico nel 2025. Il primo lancio di Ariane 6 equipaggiato con il P160C è previsto per il secondo trimestre del 2026 nella configurazione con quattro booster.Nell’ambito dell’accordo commerciale, Avio fornirà inoltre ulteriori, che equipaggia il primo stadio di Ariane 6. ArianeGroup fornirà a sua volta una serie di. La cooperazione si basa su una storica partnership industriale tra ArianeGroup e Avio e offre visibilità a entrambe le aziende per i prossimi anni, almeno fino al 2029., ha affermato: “Avio e ArianeGroup sono molto soddisfatte della firma di questo importante accordo industriale, volto a valorizzare le sinergie tra Ariane 6 e Vega C per migliorare tecnologia e prestazioni, oltre che per incrementare la competitività sui costi. La joint venture Europropulsion, che oggi supera i 30 anni di attività, continua a rappresentare un pilastro fondamentale delle capacità europee di accesso allo spazio.”, ha dichiarato: “Il ramp-up di Ariane 6 è pienamente avviato. L’arrivo del motore P160C apre un nuovo capitolo per Ariane 6 e Vega C. Vorrei ringraziare i team di ArianeGroup e Avio. L’accordo dimostra ancora una volta che la cooperazione è fondamentale per garantire un accesso europeo allo spazio competitivo e autonomo.”