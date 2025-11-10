Milano 13:26
43.846 +2,16%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:26
9.778 +0,99%
Francoforte 13:26
24.002 +1,83%

Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,22% alle 07:20

Il Nikkei 225 allunga a 50.888,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,22% alle 07:20
Risultato positivo dell'1,22% per Tokyo, alle 07:20, che continua gli scambi a 50.888,68 punti.
Condividi
```