Milano 13:50
45.861 +0,73%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:50
10.283 +0,58%
Francoforte 13:50
24.734 +0,80%

Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,19% alle 03:50)

Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 53.422,01 punti

Tokyo passa di mano con un trascurabile +0,19% alle 03:50 e scambia a 53.422,01 punti.
