Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 22:00
25.612 +2,20%
Dow Jones 22:03
47.369 +0,81%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

Borsa: Ottima performance per Milano, in accelerazione del 2,11% alle 16:00

Il FTSE MIB passa di mano a 43.821,58 punti

Milano mette a segno un rialzo del 2,11% alle 16:00 e avanza a 43.821,58 punti.
