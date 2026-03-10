Milano 13:33
44.852 +1,88%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:33
10.375 +1,22%
Francoforte 13:33
23.826 +1,78%

Borsa: Ottima performance per Milano, in accelerazione del 2,72% alle 10:30

Il FTSE MIB passa di mano a 45.224,24 punti

Milano mette a segno un rialzo del 2,72% alle 10:30 e avanza a 45.224,24 punti.
