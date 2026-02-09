Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:56
25.312 +0,94%
Dow Jones 17:56
50.136 +0,04%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Il FTSE MIB termina la sessione a 46.822,81 punti

Borsa: Andamento brillante per Milano, in accelerazione del 2,06%
Milano è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,06%), archiviando le contrattazioni a 46.822,81 punti.
