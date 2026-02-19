Milano
16:19
45.715
-1,39%
Nasdaq
16:19
24.833
-0,27%
Dow Jones
16:19
49.482
-0,36%
Londra
16:19
10.603
-0,78%
Francoforte
16:19
25.009
-1,06%
Giovedì 19 Febbraio 2026, ore 16.36
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,68% alle 16:00
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,68% alle 16:00
Il FTSE MIB tratta in perdita a 45.583,25 punti
In breve
,
Finanza
19 febbraio 2026 - 16.00
Seduta da dimenticare per Milano, in forte calo dell'1,68% alle 16:00. il Principale indice della Borsa di Milano scambia a 45.583,25 punti.
Argomenti trattati
Borsa
(1698)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-1,39%
