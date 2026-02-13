Milano 14:14
45.324 -1,95%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 14:14
10.382 -0,20%
Francoforte 14:14
24.837 -0,07%

Il FTSE MIB tratta in perdita a 45.526,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,51% alle 13:00
Seduta da dimenticare per Milano, in forte calo dell'1,51% alle 13:00. il Principale indice della Borsa di Milano scambia a 45.526,37 punti.
