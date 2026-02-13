Milano
14:14
45.324
-1,95%
Nasdaq
12-feb
24.688
0,00%
Dow Jones
12-feb
49.452
-1,34%
Londra
14:14
10.382
-0,20%
Francoforte
14:14
24.837
-0,07%
Venerdì 13 Febbraio 2026, ore 14.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,51% alle 13:00
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,51% alle 13:00
Il FTSE MIB tratta in perdita a 45.526,37 punti
In breve
,
Finanza
13 febbraio 2026 - 13.00
Seduta da dimenticare per Milano, in forte calo dell'1,51% alle 13:00. il Principale indice della Borsa di Milano scambia a 45.526,37 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,52% alle 10:30
Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in forte ribasso -1,82% alle 19:30
Borsa: Profondo rosso per Milano, in discesa dell'1,75%
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,77% alle 13:00
Argomenti trattati
Borsa
(1769)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-1,62%
Altre notizie
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,94% alle 13:00
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,87% alle 16:00
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,13% alle 16:00
Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dell'1,32%
Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,52% alle 13:00
Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,73% alle 10:30
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto