Milano 13:27
43.836 +2,14%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:27
9.777 +0,98%
Francoforte 13:27
23.998 +1,82%

Borsa: Ottima performance per Milano, in accelerazione dell'1,71% alle 10:30

Il FTSE MIB passa di mano a 43.651,38 punti

Milano mette a segno un rialzo dell'1,71% alle 10:30 e avanza a 43.651,38 punti.
