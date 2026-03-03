Milano 17:18
44.496 -3,86%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:18
10.478 -2,80%
Francoforte 17:18
23.773 -3,51%

Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -4,66% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta in perdita a 44.125,56 punti

Seduta da dimenticare per Milano, in forte calo del 4,66% alle 16:00. il Principale indice della Borsa di Milano scambia a 44.125,56 punti.
