Milano 16:26
44.086 -1,17%
Nasdaq 16:26
24.793 -0,91%
Dow Jones 16:26
47.337 -1,29%
Londra 16:26
10.294 -1,15%
Francoforte 16:26
23.591 -0,95%

Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,77% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta in perdita a 43.820,44 punti

Seduta da dimenticare per Milano, in forte calo dell'1,77% alle 16:00. il Principale indice della Borsa di Milano scambia a 43.820,44 punti.
