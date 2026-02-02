Milano 13:50
45.861 +0,73%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:50
10.283 +0,58%
Francoforte 13:50
24.734 +0,80%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,68% alle 13:00

Il FTSE MIB passa di mano a 45.839,18 punti

Milano segna un modesto +0,68% alle 13:00 e allunga timidamente il passo a 45.839,18 punti.
