Milano 13:44
47.276 +0,22%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:44
10.820 +0,13%
Francoforte 13:44
25.276 +0,40%

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 47.302,28 punti

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,28% alle 13:00
Milano, in progresso dello 0,28% alle 13:00, tratta a 47.302,28 punti.
