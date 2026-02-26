Milano
13:44
47.276
+0,22%
Nasdaq
25-feb
25.329
0,00%
Dow Jones
25-feb
49.482
+0,63%
Londra
13:44
10.820
+0,13%
Francoforte
13:44
25.276
+0,40%
Giovedì 26 Febbraio 2026, ore 14.01
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,28% alle 13:00
Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 47.302,28 punti
In breve
,
Finanza
26 febbraio 2026 - 13.00
Milano, in progresso dello 0,28% alle 13:00, tratta a 47.302,28 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,25%
