Milano 11:18
47.502 +0,16%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:18
10.899 +0,48%
Francoforte 11:18
25.347 +0,23%

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,24% alle 10:30

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 47.539,92 punti

Milano, in progresso dello 0,24% alle 10:30, tratta a 47.539,92 punti.
