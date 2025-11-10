Milano 13:29
43.838 +2,14%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:29
9.779 +0,99%
Francoforte 13:29
24.002 +1,83%

Eurozona: mette il turbo l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

Balzo dell'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata a 1.638,77 punti.
