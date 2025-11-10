Francoforte: andamento rialzista per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore tedesco di camion e autobus
, con una variazione percentuale del 2,62%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Daimler Truck Holding
rispetto all'indice di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Daimler Truck Holding
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 34,96 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 35,64 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 34,63.
