Francoforte: andamento rialzista per Renk

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Renk
, con una variazione percentuale del 2,64%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renk
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario tecnico di Renk
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 65,67 Euro con area di resistenza individuata a quota 66,69. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 65,19.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)