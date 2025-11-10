Milano 13:29
Francoforte: andamento rialzista per Renk

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Renk, con una variazione percentuale del 2,64%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renk rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico di Renk mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 65,67 Euro con area di resistenza individuata a quota 66,69. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 65,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
