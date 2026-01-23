Francoforte: andamento rialzista per Renk

(Teleborsa) - Avanza Renk
, che guadagna bene, con una variazione del 2,38%.
Lo scenario su base settimanale di Renk
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Renk
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 59,67 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 57,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 55,73.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)