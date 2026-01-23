Milano 14:12
Francoforte: andamento rialzista per Renk

(Teleborsa) - Avanza Renk, che guadagna bene, con una variazione del 2,38%.

Lo scenario su base settimanale di Renk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Renk. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 59,67 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 57,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 55,73.

