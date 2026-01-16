Milano 13:13
Francoforte: andamento rialzista per Renk
(Teleborsa) - Seduta positiva per Renk, che avanza bene del 2,02%.

Lo scenario su base settimanale di Renk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Renk. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 62,89 Euro. Primo supporto visto a 60,78. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 59,38.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
