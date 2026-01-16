Francoforte: andamento rialzista per Renk

(Teleborsa) - Seduta positiva per Renk
, che avanza bene del 2,02%.
Lo scenario su base settimanale di Renk
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Renk
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 62,89 Euro. Primo supporto visto a 60,78. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 59,38.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)