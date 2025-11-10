Milano 13:30
Francoforte: andamento sostenuto per Puma

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit Puma, che lievita del 3,56%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Puma, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Puma, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 16,18 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 16,61. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 15,91.

