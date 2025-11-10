Milano 13:31
43.845 +2,16%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:31
9.779 +1,00%
Francoforte 13:31
23.999 +1,82%

Francoforte: in rally Daimler Truck Holding

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in rally Daimler Truck Holding
Grande giornata per il produttore tedesco di camion e autobus, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,97%.
Condividi
```