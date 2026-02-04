Milano 14:39
46.851 +0,93%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 14:40
10.450 +1,31%
Francoforte 14:39
24.689 -0,37%

Francoforte: rally per Brenntag

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rally per Brenntag
Grande giornata per il distributore tedesco di prodotti chimici, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,56%.
Condividi
```