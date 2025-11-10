Francoforte: movimento negativo per Delivery Hero

(Teleborsa) - Rosso per Delivery Hero
, che sta segnando un calo del 3,63%.
Lo scenario su base settimanale di Delivery Hero
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Delivery Hero
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,84 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 18,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 16,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)