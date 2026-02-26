Francoforte: andamento sostenuto per Delivery Hero

(Teleborsa) - Avanza Delivery Hero
, che guadagna bene, con una variazione del 3,41%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Delivery Hero
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Delivery Hero
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 19,65 Euro. Prima resistenza a 20,45. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 19,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)