Francoforte: andamento sostenuto per Delivery Hero

Francoforte: andamento sostenuto per Delivery Hero
(Teleborsa) - Avanza Delivery Hero, che guadagna bene, con una variazione del 3,41%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Delivery Hero, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Delivery Hero si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 19,65 Euro. Prima resistenza a 20,45. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 19,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
